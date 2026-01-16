Усик відверто назвав причини, чому хоче битися проти Вайлдера

Олександр Усик визначився із наступним суперником. Український боксер бажає битися проти Деонтея Вайлдера.

Усик зізнався, чому хоче провести поєдинок із Вайлдером. Про це повідмоляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

Читайте також Усик втер носа російським боксерам: світ визнав велич українця у новому рейтингу

Чому Усик хоче битися з Вайлдером?

Український боксер заявив, що однією із причин, чому він хоче побитися з Вайлдером, це те, що він жодного разу не боксував у США. А друга причина полягає у тому, що американський супертяж був 10 років у топі, тому це спортивний інтерес.

У «великій трійці» були Джошуа, Ф’юрі та Вайлдер. Джошуа я побив два рази, Ф’юрі побив два рази, лишився один небитий – Вайлдер,

– зізнався Усик.

Зазначимо, що раніше Усику обрали іншого суперника замість бою проти Вайлдера. Відомий тренер Шейн Макгіган вважає його ідеальним опонентом для українського чемпіона.

Кого обрали Усику замість Вайлдеру?

Макгіган у коментарі Seconds Out заявив, що Усик повинен битися не з Вайлдером, а з Агітом Кабаєлом.

Ти можеш потрясти його один або два рази, але він буде продовжувати йти. Але коли є такий хлопець, як Усик, який не панікує на ближній дистанції, хтось на кшталт Кабаєла буде просто ідеальним для нього, – сказав спеціаліст.

Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?