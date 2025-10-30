"Мы ведем переговоры": промоутер высказался о бое Усик –Уордли
- Фабио Уордли стал главным претендентом на титул WBO после победы над Джозефом Паркером.
- Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что продолжаются переговоры относительно боя Усик – Уордли/
Фабио Уордли недавно победил Джозефа Паркера. И теперь он является главным претендентом на титул WBO, который принадлежит Александру Усику.
Однако еще неизвестно, будет ли драться Усик против Уордли. Фрэнк Уоррен высказался о возможном противостоянии, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.
Что Уоррен сказал о бое Усик – Уордли?
Промоутер заявил, что Усик должен защитить чемпионский пояс по версии WBO в супертяжелом весе. А также Уоррен сообщил, что сейчас продолжаются переговоры по организации боя.
Мы ведем переговоры. Если мы не достигнем договоренности, дело перейдет к промоутерским торгам. Кто выиграет торги – тот определит место проведения боя, дату, и контракты должны быть подписаны. После этого господин Усик или подпишет соглашение, или нет. Если подпишет – будем иметь бой, если нет – Фабио станет чемпионом и будет драться с другим соперником,
– поделился Уоррен.
Ранее Эгис Климас в интервью Pro Boxing Fans высказался относительно Александра Усика. Менеджер украинского боксера заявил, что его подопечный полон сил и мотивации, чтобы продолжать карьеру.
Противостояние Усик – Уордли: что известно?
Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера в 11 раунде поединка в Лондоне. И теперь является главным претендентом на бой с Александром за титул WBO.
Если Усик откажется от поединка он потеряет титул. Кроме того, украинец останется без статуса абсолютного чемпиона мира.
Уордли может подраться с другим боксером. Если Усик не сможет выйти на бой с британцем, то он встретится с Мозесом Итаумой.