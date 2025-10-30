"Ми ведемо переговори": промоутер висловився про бій Усик – Вордлі

Фабіо Вордлі нещодавно переміг Джозефа Паркера. І тепер він є головним претендентом на титул WBO, який належить Олександру Усику.

Проте ще невідомо, чи битиметься Усик проти Вордлі. Френк Воррен висловився про можливе протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Що Воррен сказав про бій Усик – Вордлі?

Промоутер заявив, що Усик повинен захистити чемпіонський пояс за версією WBO у надважкій вазі. А також Воррен повідомив, що наразі тривають перемовини щодо організації бою.

Ми ведемо переговори. Якщо ми не досягнемо домовленості, справа перейде до промоутерських торгів. Хто виграє торги – той визначить місце проведення бою, дату, і контракти мають бути підписані. Після цього пан Усик або підпише угоду, або ні. Якщо підпише – матимемо бій, якщо ні – Фабіо стане чемпіоном і битиметься з іншим суперником,

– поділився Воррен.

Раніше Егіс Клімас в інтерв'ю Pro Boxing Fans висловився щодо Олександра Усика. Менеджер українського боксера заявив, що його підопічний сповна сил та мотивації, аби продовжувати кар'єру.

Протистояння Усик – Вордлі: що відомо?