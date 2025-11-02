Известный боксер сделал интересный прогноз на титульный бой Усик –Уордли
- Джаррелл Миллер считает, что Александр Усик победит Фабио Уордли, поскольку британец медленно входит в поединок.
- Миллер отметил, что Уордли не хватает мощности и агрессии, и не верит, что он может досрочно остановить Усика.
Александр Усик может встретиться с Фабио Уордли. Возможный поединок между украинским и британским боксерами является темой номер для обсуждения в спортивном сообществе.
Джаррелл Миллер тоже высказался о противостоянии Усик – Уордли. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.
Какой прогноз сделал Миллер?
Американский супертяжеловес считает, что Александр Усик перебоксирует Фабио Уордли в очном противостоянии. Поскольку, британец медленно входит в поединок, а также ему много времени, чтобы набрать обороты.
У него не хватает мощности и агрессии. Это будет именно боксерский поединок, и, по моему мнению, Усик одержит победу. Может ли Уордли досрочно остановить Усика? Не думаю,
– сказал Миллер.
Напомним, что Уордли досрочно победил Паркера в поединке в Лондоне – 25 октября. Он отправил в нокаут своего соперника в 11 раунде противостояния
Ранее Джозеф Паркер в интервью The Ariel Helwani Show предположил, как Александр Усик отреагировал на его поражение Фабио Уордли. Новозеландский боксер считает, что абсолютный чемпион мира обрадовался победе британца.
Усик – Уордли: что говорят о противостоянии?
Дерек Чисора считает, что Александр Усик потеряет титул WBO. Ветеран бокса склоняется к тому, что состоится реванш Уордли – Паркер. А уже потом украинец будет драться с победителем.
Дев Сахни высказался о бое Усик – Уордли. Он считает, что у британского боксера есть отличные шансы на победу.
Дон Чарльз поделился мыслями о поединке Усик – Уордли. Тренер считает, что нельзя недооценивать британского боксера.