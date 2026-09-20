Опетая признался, что его удивили трудности, с которыми Усик столкнулся во время боя. По словам боксера, это было особенно неожиданно, учитывая, что для Верховена этот поединок стал лишь вторым профессиональным выступлением в боксе. Свое мнение он озвучил на ютуб-канале Ring Magazine.

Опетая о бою Усик – Верховен

По его словам, он ожидал меньшего от кикбоксера, однако голландец сумел удивить своей выносливостью и своеобразным стилем.

Он действовал очень неудобно: сутулился, постоянно наклонялся вперед. А сложность для Усика заключалась в том, что Рико был готов поддерживать такое давление на протяжении многих раундов. Обычно Усик "ломает" соперников и находит свой ритм, а здесь Рико просто продолжал наступать, создавая дискомфорт,

– отметил Опетая.

Комментируя финал поединка, который завершился остановкой за секунду до конца предпоследнего раунда, австралийский боксер назвал решение рефери вполне оправданным, несмотря на недовольство самого Верховена и споры среди болельщиков.

У меня не было претензий к остановке. Мне казалось, что он уже не восстановился бы после того момента. У него была хорошая выносливость, но я чувствовал, что бак уже пуст. На мой взгляд, даже если бы бой продолжили, его все равно остановили бы в следующем раунде,

– подытожил он.

Спортсмен добавил, что сам поединок на фоне египетских пирамид выглядел невероятно.

Напомним, что эта победа стала 25-й юбилейной в профессиональной карьере Усика. После этого успеха в медиапространстве начались разговоры о потенциальном третьем бою украинца против Тайсона Фьюри.