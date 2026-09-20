Опетая зізнався, що його здивували труднощі, з якими Усик зіткнувся під час бою. За словами боксера, особливо несподіваним це було з огляду на те, що для Верховена цей поєдинок став лише другим професійним виступом у боксі. Свою думку він озвучив на ютуб-каналі Ring Magazine.

Опетая про бій Усик – Верховен

За його словами, він очікував меншого від кікбоксера, проте нідерландець зумів здивувати своєю витривалістю та специфічним стилем.

Він діяв дуже незручно: сутулився, постійно пер вперед. А складність для Усика полягала в тому, що Ріко був готовий підтримувати такий тиск протягом багатьох раундів. Зазвичай Усик "ламає" опонентів і знаходить свій ритм, а тут Ріко просто продовжував напирати, створюючи дискомфорт,

– зазначив Опетая.

Коментуючи фінал поєдинку, який завершився зупинкою за секунду до кінця передостаннього раунду, австралійський боксер назвав рішення рефері цілком виправданим, попри невдоволення самого Верховена та обговорень серед вболівальників.

У мене не було претензій до зупинки. Мені здавалося, що він уже не відновився б після того моменту. У нього була хороша витривалість, але я відчував, що бак уже порожній. На мій погляд, навіть якби бій продовжили, його все одно зупинили б у наступному раунді,

– підсумував він.

Спортсмен додав, що сам поєдинок на тлі єгипетських пірамід виглядав неймовірно.

Нагадаємо, що ця перемога стала 25-ю ювілейною у професійній кар'єрі Усика. Після цього успіху в медіапросторі розпочалися розмови про потенційний третій бій українця проти Тайсона Ф'юрі.