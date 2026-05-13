"Верховен не имеет шансов": британский тренер поделился мыслями о бое нидерландца с Усиком
- Поединок между Усиком и Верховеном состоится 23 мая в Египте на фоне пирамид Гизы.
- Эксперт Шейн Макгиган считает, что разница в классе между Усиком и Верховеном слишком велика для конкурентного боя.
В Египте, вблизи пирамид Гизы, состоится бой между Александром Усиком и нидерландцем Рико Верховеном. Поединок запланирован на 23 мая.
Эта встреча вызывает значительный интерес и активно обсуждается, ведь является нестандартной: Усик – профессиональный боксер, а Верховен – кикбоксер. Свое мнение о бое высказал также британский тренер Шейн Макгиган на ютуб-канале Ring Magazine.
Смотрите также Кто станет "Королем Нила": в WBC продемонстрировали пояс, за который будут драться Усик и Верховен
Что сказал Макгиган о бое Усика против Верховена?
Эксперт считает, что разница в классе между соперниками слишком велика для конкурентного противостояния.
Мне кажется, что в этой игре есть разные уровни. Он будет противостоять парню, который является мастером бокса. Я не думаю, что у него есть шансы вообще,
– заявил Макгиган.
Что известно о бое Усик – Верховен?
Поединок между украинским боксером и нидерландским кикбоксером состоится 23 мая. Событие под названием "Glory in Giza" станет историческим: ринг разместят под открытым небом в Египте на фоне пирамид Гизы.
Усик добровольно будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Поединок пройдет по правилам профессионального бокса, а победитель получит эксклюзивный памятный пояс WBC "Король Нила".
Начало главного боя запланировано около 23:45 по киевскому времени.
В Украине бой будет транслировать Киевстар ТВ, а во всем мире – сервис DAZN.
Для Усика это будет первый поединок после победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года.
С кем будет драться Усик?
Верховен известен под прозвищем "Король кикбоксинга", он на протяжении многих лет был чемпионом самой престижной кикбоксерской организации GLORY, удерживая титул более 12 лет. В кикбоксинге одержал 66 побед, 21 из которых нокаутом, и потерпел 10 поражений.
В боксе провел один поединок, который завершил победой нокаутом.
В ММА дебютировал в 2015 году и сразу одержал победу в своем единственном бою.
К бою с Усиком его готовит Питер Фьюри, дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри.
Что известно об Усике?
По данным BoxRec, он является непобедимым боксером с рекордом 24 победы в 24 боях, из которых 15 добыты нокаутом.
Чемпион Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, обладатель поясов WBA, WBC, IBF и IBO. В июле 2025 года Усик в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа, в третий раз в карьере став абсолютным чемпионом мира (второй раз в супертяжелом весе).
В 2024 году ему присвоено почетное звание "Национальная легенда Украины", а также он является полным кавалером ордена "За заслуги".