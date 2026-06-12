"Усик не уважал соперника": экс-чемпион раскрыл секрет успеха Верховена
Рико Верховен получил немало похвалы после того, как 24 мая едва не победил Александра Усика в чемпионском бою. После поединка экс-чемпион Джонни Нельсон поделился своими впечатлениями о бою и мыслями о будущем голландского бойца.
Боксер считает, что слабое выступление Усика против Верховена заключается в том, что украинец не настроился на бой и не уважал своего соперника. Его слова передает Froch On Fighting.
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Каковы шансы Верховена победить Джошуа и Фьюри
"Усик – обычный человек, он не смог настроиться на соперника,, которого не уважал", – сказал Нельсон.
В этом контексте экс-чемпион считает, что Верховен вряд ли будет иметь шансы на победу в потенциальном поединке против Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.
Он объяснил, что Рико после поединка против Усика утратил эффект неожиданности, которым воспользовался в противостоянии с украинцем.
Если бы он вышел против Тайсона Фьюри, и никто его не видел – Рико победил бы обоих. Теперь, когда мы знаем, что представляет собой Рико, Энтони Джошуа, вероятно, сделал бы то же самое, что произошло с Фрэнсисом Нганну,
– заявил Нельсон.
Он добавил, что Верховен смог бы победить Джошуа или Фьюри, если бы они встретились с ним впервые, не видя его выступлений ранее.
Усик – Верховен: как завершился бой и будет ли реванш
- Поединок спортсменов состоялся 24 мая в Гизе (Египет) и завершился спорной победой Усика. Практически на протяжении всего поединка Верховен нанес больше ударов и был активнее, что позволило ему лидировать на судейских записках после 10-го раунда.
- Ситуация резко изменилась в 11-м раунде, когда Александр попал мощным апперкотом, которым отправил Рико в нокдаун. В конце раунда Усик пытался нокаутировать соперника: под шквалом ударов украинца рефери Марк Лайсон остановил бой.
- Благодаря этому Александр одержал победу техническим нокаутом и защитил титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.
- Впрочем, у Рико результат боя вызвал оживленную дискуссию, ведь решение рефери остановить противостояние было принято одновременно с финальным гонгом. В частности, Верховен убежден, что у него отняли возможность продолжить бой и выиграть встречу.
- Таким образом, Рико требует реванша, и Усик согласился на еще одну встречу. Однако перед очередным поединком украинцу необходимо провести обязательную защиту пояса WBC против Агита Кабаела.