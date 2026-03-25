Событие с Усиком разочаровало бывшего чемпиона мира

Александр Усик 23 мая проведет бой против кикбоксера Рико Верховена. Проведение этого боя расстроило бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

В интервью The Ariel Helwani Show Нганну заявил, что был разочарован, когда узнал, что Верховен подписал контракт на бой с Усиком. До официального объявления противостояния были слухи, что Рико должен подраться с Фрэнсисом.

Что Нганну сказал о бое Усик – Верховен?

Более того, недавно Верховен заявил, что ему якобы предлагали за бой против Нганну больший гонорар, чем за встречу с Усиком. Однако он выбрал украинца, ведь пообещал это главе Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейху.

Нганну сказал, что ничего не знает о том, что Верховен отказался от большего гонорара ради поединка против чемпиона мира в супертяжелом весе. Но он добавил, что слышал о планах Рико встретиться с Усиком или Энтони Джошуа.

Отметим, что ряд экспертов по боксу и спортсменов критикуют встречу Усика и Верховена, на кону которой будет титул чемпиона мира по версии WBC. Дело в том, что нидерландец уже во втором бою по правилам бокса получил шанс стать чемпионом мира.

Украинский спортсмен в интервью Daily Mail Boxing впервые отреагировал на обвинения. Боксер отметил, что сосредоточен на тренировочном лагере и не читает новости.

Я тренируюсь, молюсь, общаюсь со своей командой и им. Да, еще я иногда играю в Counter Strike,

– сказал боксер.

