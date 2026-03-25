Подія з Усиком розчарувала колишнього чемпіона світу
Олександр Усик 23 травня проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. Проведення цього бою засмутило колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.
В інтерв'ю The Ariel Helwani Show Нганну заявив, що був розчарований, коли дізнався, що Верховен підписав контракт на бій з Усиком. До офіційного оголошення протистояння були чутки, що Ріко має побитися з Френсісом.
Що Нганну сказав про бій Усик – Верховен?
Ба більше, нещодавно Верховен заявив, що йому нібито пропонували за бій проти Нганну більший гонорар, аніж за зустріч з Усиком. Однак він обрав українця, адже пообіцяв це голові Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейху.
Нганну сказав, що нічого не знає про те, що Верховен відмовився від більшого гонорару заради поєдинку проти чемпіона світу в надважкій вазі. Але він додав, що чув про плани Ріко зустрітися з Усиком або Ентоні Джошуа.
Зазначимо, що низка експертів з боксу та спортсменів критикують зустріч Усика та Верховена, на кону якої буде титул чемпіона світу за версією WBC. Річ у тім, що нідерландець вже у другому бою за правилами боксу отримав шанс стати чемпіоном світу.
Український спортсмен в інтерв'ю Daily Mail Boxing вперше відреагував на звинувачення. Боксер наголосив, що зосереджений на тренувальному таборі та не читає новини.
Я тренуюся, молюся, спілкуюся зі своєю командою та їм. Так, ще я іноді граю в Counter Strike,
– сказав боксер.
Що відомо про бій Усика та Верховена?
Зустріч з Верховеном є частиною плану Усика щодо завершення професійної кар'єри, про що він повідомив нещодавно. Зауважимо, що 39-річний українець також утримує титули WBA та IBF й команда чемпіона вирішує, чи будуть вони на кону протистояння з Ріко.
Після Верховена чемпіон світу планує провести поєдинок проти переможця протистояння Вордлі – Дюбуа, які зустрінуться 9 травня, а також ще один реванш з Тайсоном Ф'юрі або бій з Агітом Кабаєлом.
Додамо, що 36-річний Верховен проведе тільки другий бій з 2014 року за правилами боксу. Однак він може похвалитися чудовою кар'єрою у кікбоксингу, де був чемпіоном світу 12 років.