Верховен хочет сделать с Усиком то, что не смог ни один другой боксер

Кикбоксер Рико Верховен поделился мыслями относительно поединка против Александра Усика. Хотя украинец фаворит боя, спортсмен из Нидерландов считает, что может одержать победу.

36-летний Верховен признает, что одержать победу будет не просто, однако он рассчитывает выйти победителем. Об этом сообщает The Ring.

Что Верховен сказал о бое с Усиком?

Голландец вспомнил предыдущих соперников украинца и признал, что вряд ли сможет легко нокаутировать трехкратного абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях.

Все говорят, что по нему сложно попасть, и даже если попадаешь, он не так просто падает. Его уже били и потрясали. По нему попадал Энтони Джошуа, один из самых мощных панчеров в боксе. По нему попадал Тайсон Фьюри,

– сказал Рико.

Верховен считает, что может перебоксировать Усика в 12-раундовом поединке, чего до сих пор не удавалось ни одному бойцу. Кикбоксер отметил, что лучшей для него была бы победа единогласным решением судей.

