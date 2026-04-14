Сам Усик рассказал о причинах своего решения во время совместной пресс-конференции с Верховеном, которая состоялась во вторник, 14 апреля, в Лондоне. Трансляцию мероприятия провели на ютуб-канале DAZN.

Почему Усик решил драться с Верховеном?

Чемпион мира в супертяжелом весе прокомментировал критику относительно своих решений в карьере и выбора соперников.

Спортсмен отметил, что часто сталкивается с мнениями людей, которые сомневаются в его выборах.

Многие люди говорят: Почему ты выбрал его, он же не боксер? Это хороший парень, это опасный парень. Пожалуйста, один раз я хочу сделать то, что я хочу, а не то, что нужно,

– сказал Усик.

Усик подчеркнул, что на протяжении карьеры неоднократно действовал в соответствии с ожиданиями окружения, однако сейчас старается больше прислушиваться к собственным желаниям.

Много раз я делал то, что нужно другим людям: "Ты должен биться так, ты должен биться так". Я говорил: "Окей". Сейчас я делаю то, что мне нужно,

– рассказал боксер.

Что известно о бое Усика против Верховена?