Усик объяснил, почему согласился на бой с соперником без профессионального боксерского опыта
В субботу, 23 мая, должен состояться поединок между украинским боксером Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Такой выбор соперника со стороны украинца удивил многих, а иногда даже вызвал критику.
Сам Усик рассказал о причинах своего решения во время совместной пресс-конференции с Верховеном, которая состоялась во вторник, 14 апреля, в Лондоне. Трансляцию мероприятия провели на ютуб-канале DAZN.
Почему Усик решил драться с Верховеном?
Чемпион мира в супертяжелом весе прокомментировал критику относительно своих решений в карьере и выбора соперников.
Спортсмен отметил, что часто сталкивается с мнениями людей, которые сомневаются в его выборах.
Многие люди говорят: Почему ты выбрал его, он же не боксер? Это хороший парень, это опасный парень. Пожалуйста, один раз я хочу сделать то, что я хочу, а не то, что нужно,
– сказал Усик.
Усик подчеркнул, что на протяжении карьеры неоднократно действовал в соответствии с ожиданиями окружения, однако сейчас старается больше прислушиваться к собственным желаниям.
Много раз я делал то, что нужно другим людям: "Ты должен биться так, ты должен биться так". Я говорил: "Окей". Сейчас я делаю то, что мне нужно,
– рассказал боксер.
Что известно о бое Усика против Верховена?
- Поединок между Усиком и нидерландским кикбоксером Верховеном запланирован на 23 мая 2026 года в Египте возле пирамид Гизы. Бой состоится в супертяжелом весе и будет иметь статус титульного – на кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC.
Организаторы вечера бокса уже определили андеркард шоу, который будет состоять из восьми поединков. Среди них – два титульных боя и несколько встреч, влияющих на формирование будущих претендентов на чемпионские пояса, пишет The Ring.
Одним из ключевых боев андеркарда станет поединок в супертяжелом весе между кубинцем Фрэнком Санчесом и американцем Ричардом Торресом-младшим. Победитель получит право стать первым претендентом на титул IBF.
Также в рамках шоу запланированы титульные бои в разных весовых категориях, в частности женский поединок за пояс WBO.