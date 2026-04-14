Усик пояснив, чому погодився на бій із суперником без професійного боксерського досвіду
- Усик обрав бій з кікбоксером Верховеном, щоб зробити те, що він сам хоче, а не те, що очікує оточення.
- Поєдинок відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті біля пірамід Гізи, на кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBC.
У суботу, 23 травня, має відбутися поєдинок між українським боксером Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Такий вибір суперника з боку українця здивував багатьох, а подекуди навіть викликав критику.
Сам Усик розповів про причини свого рішення під час спільної пресконференції з Верховеном, яка відбулася у вівторок, 14 квітня, в Лондоні. Трансляцію заходу провели на ютуб-каналі DAZN.
Чому Усик вирішив битися з Верховеном?
Чемпіон світу у надважкій вазі прокоментував критику щодо своїх рішень у кар'єрі та вибору суперників.
Спортсмен зазначив, що часто стикається з думками людей, які сумніваються в його виборах.
Багато людей кажуть: Чому ти обрав його, він же не боксер? Це хороший хлопець, це небезпечний хлопець. Будь ласка, один раз я хочу зробити те, що я хочу, а не те, що потрібно,
– сказав Усик.
Усик підкреслив, що протягом кар'єри неодноразово діяв відповідно до очікувань оточення, однак зараз намагається більше прислухатися до власних бажань.
Багато разів я робив те, що потрібно іншим людям: "Ти повинен битись так, ти повинен битись так". Я казав: "Окей". Зараз я роблю те, що мені потрібно,
– розповів боксер.
Що відомо про бій Усика проти Верховена?
- Поєдинок між Усиком та нідерландським кікбоксером Верховеном запланований на 23 травня 2026 року в Єгипті біля пірамід Гізи. Бій відбудеться в надважкій вазі та матиме статус титульного – на кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBC.
Організатори вечора боксу вже визначили андеркард шоу, який складатиметься з восьми поєдинків. Серед них – два титульні бої та кілька зустрічей, що впливають на формування майбутніх претендентів на чемпіонські пояси, пише The Ring.
Одним із ключових боїв андеркарду стане поєдинок у надважкій вазі між кубинцем Френком Санчесом та американцем Річардом Торресом-молодшим. Переможець отримає право стати першим претендентом на титул IBF.
Також у рамках шоу заплановані титульні бої у різних вагових категоріях, зокрема жіночий поєдинок за пояс WBO.