Усик пояснив, чому погодився на бій із суперником без професійного боксерського досвіду

У суботу, 23 травня, має відбутися поєдинок між українським боксером Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Такий вибір суперника з боку українця здивував багатьох, а подекуди навіть викликав критику.

Сам Усик розповів про причини свого рішення під час спільної пресконференції з Верховеном, яка відбулася у вівторок, 14 квітня, в Лондоні. Трансляцію заходу провели на ютуб-каналі DAZN.

Чому Усик вирішив битися з Верховеном?

Чемпіон світу у надважкій вазі прокоментував критику щодо своїх рішень у кар'єрі та вибору суперників.

Спортсмен зазначив, що часто стикається з думками людей, які сумніваються в його виборах.

Багато людей кажуть: Чому ти обрав його, він же не боксер? Це хороший хлопець, це небезпечний хлопець. Будь ласка, один раз я хочу зробити те, що я хочу, а не те, що потрібно,

– сказав Усик.

Усик підкреслив, що протягом кар'єри неодноразово діяв відповідно до очікувань оточення, однак зараз намагається більше прислухатися до власних бажань.

Багато разів я робив те, що потрібно іншим людям: "Ти повинен битись так, ти повинен битись так". Я казав: "Окей". Зараз я роблю те, що мені потрібно,

– розповів боксер.

Що відомо про бій Усика проти Верховена?