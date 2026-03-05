Британський тренер Дейв Колдвелл на ютуб-каналі Boxing Social висловив своє ставлення до цього поєдинку. Йому не сподобався один факт, шо супроводжуватиме цей бій.

Цікаво Це не Кличко: Ф'юрі назвав боксера, який поб'є Усика

Що обурило Колдвелла?

Колдвелл розповів, що він є великим фанатом Усика. Він поважає його кар'єру, адже українець сам досягнув своїх успіхів. Усик побив усіх чемпіонів на їхній території, а потому піднявся у вазі та зробив те саме там. Британець хотів би, щоб українець красиво завершив кар'єру. Утім він розуміє бажання Усика отримати великий гонорар.

Я не можу його засуджувати. Справедливо. Якщо він хоче це зробити — без питань. Знаєш, на цьому етапі його кар’єри єдина претензія, яка в мене є — це те, що це захист титулу чемпіона світу WBC у надважкій вазі. Я вважаю, що це неправильно, і цей титул не має бути на кону. Спочатку, коли бій анонсували, я подумав: "Та не може бути, напевно",

– зазначив тренер.

Він продовжив, що погодився з рішенням WBC, що це, мовляв, не буде титульний бій, і для нього випустять спеціальний пояс. Зокрема, про це повідомляло видання Boxing Scene. Однак потім організація змінила своє рішення, й це буде захист чемпіонського титулу від Усика. І цьому Колдвелл виправдання не знаходить.

Що ще сказав британський тренер про бій Усика проти Верховена?

За словами Колдвелла, треба заслужити свій шанс битись за пояс. Верховен був кікбоксером і колись давно провів один єдиний поєдинок у боксі. Якщо Усик хоче з ним битись, то ніяких проблем у цьому немає. Однак це не має бути титульний бій. Українець може проводити подібні поєдинки в паузах між обов'язковими захистами.

"Бійці робили так у минулому, я не маю нічого проти. Я пам’ятаю, Джеймс Тоні був чемпіоном світу і проводив 10-раундові нетитульні бої в перервах між захистами. У мене немає проблем із самим поєдинком, але в мене є проблема з тим фактом, що він за титул чемпіона світу. Є хлопці в рейтингах, які ризикують життям і кар’єрою, проходячи через усі етапи, щоб спробувати стати претендентом на цей титул WBC", – зауважив Колдвелл.

Він додав, що таких боксерів несправедливо відсувають від поясу. Як приклад, він назвав Кабаєла, якого називали обов'язковим опонентом Усику для захисту титулу WBC.

