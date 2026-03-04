Колишній чемпіон світу не одразу зміг дати однозначну відповідь на питання. Про це повідомляє Boxingnewsonline.

Дивіться також Красюк розповів, чи можливий бій між Усиком та Ітаумою найближчим часом

Хто кращий – Усик чи Тайсон?

Після нетривалих міркувань 37-річний "Циганський король" все ж віддав перевагу "Залізному Майку", який 25 квітня проведе виставковий бій проти Флойда Мейвезера.

Це важкий вибір, якщо говорити про їхній пік. Але я поставлю на свого хлопця – Майка,

– сказав Ф'юрі.

Кар'єри Тайсона та Усика мають багато спільного, зокрема обидва боксери були абсолютними чемпіонами світу в надважкій вазі, тобто об'єднували всі титули.

Усик двічі здобував цей статус у 2024 та 2025 роках, а також був "абсолютом" у першій важкій вазі. Тайсон, як йдеться на сайті BoxRec, був абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні з 1987 до 1990 року.

Це цікаво! Усе ж Усик дещо перевершив Тайсона, адже "Залізний Майк" одночасно утримував три найпрестижніші титули (WBC, WBA, IBF). Тоді як 39-річний українець володів чотирма титулами – WBC, WBA, IBF, а також WBO, який отримав визнання тільки у 21 столітті.

Додамо, що Леннокс Льюїс, ще один легендарний боксер, раніше висловився про гіпотетичний бій з Усиком. Зірковий британець, який у 2003 році переміг Віталія Кличка, впевнений, що зміг би побити українця, який домінує у важкій вазі.

Що далі для Усика?

Наступний поєдинок непереможного Усика, чий рекорд на професійному рингу складає 24-0, відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. Суперником українця несподівано став найкращий кікбоксер світу Ріко Верховен.

На кону поєдинку, який відбудеться за правилами боксу, стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC. Цей пояс Усик здобув у 2024 році, коли в першому поєдинку переміг Тайсона Ф'юрі.

На думку експертів, Усик абсолютний фаворит протистояння з Верховеном, для якого це буде тільки другий бій за правилами боксу та перший з 2014 року.

Колишній чемпіон світу, а нині тренер В'ячеслав Сенченко у коментарі Sport-express.ua висловив впевненість у перемозі українця.

Не думаю, що бій закінчиться у першому чи другому раунді, п'ять – вісім раундів ми побачимо. У Верховена майже немає боксерського досвіду, тому не думаю, що він зможе тримати високий темп Усика всю дистанцію. Ставлю на дострокову перемогу Усика,

– сказав він.

Утім, нідерландський боєць матиме особливу мотивацію. Річ у тім, що Ріко може стати чемпіоном світу вже у другому поєдинку на профі-рингу, що не вдавалося нікому.