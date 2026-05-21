Усик против Верховена: кому эксперты прогнозируют победу
- Александр Усик проведет бой с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном в Египте под открытым небом возле пирамид.
- Эксперты прогнозируют победу Усика благодаря его опыту и классу, хотя некоторые отмечают, что Верховен может удивить мощностью удара.
Вскоре состоится первый бой Александра Усика в 2026 году. Украинский боксер встретится с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Поскольку это поединок спортсменов из разных видов единоборств, он вызвал много обсуждений и прогнозов. 24 Канал собрал все экспертные оценки в этом материале.
Какие прогнозы на бой Усика против Верховена сделали эксперты?
Тони Белью
Экс-чемпион мира прогнозирует, что Усик одержит досрочную победу в 6 – 8 раунде. По словам Белью, сначала Александр несколько раундов будет наблюдать за финтами Верховена и изучать его движения, а затем быстро одолеет соперника благодаря значительному преимуществу в классе.
- Сергей Деревянченко
Украинский боксер считает Усика безоговорочным фаворитом боя, тогда как единственным шансом для Верховена он называет случайный "лаки-панч" в первых раундах, о чем рассказал в комментарии для Sport Express.
- Том Аспиналл
Временный чемпион UFC в тяжелом весе призывает боксерское сообщество не недооценивать нидерландца. Он отметил, что Верховен – природный тяжеловес со сверхмощным ударом, который может дать ему реальный шанс на сенсационный результат.
- Даниэль Лапин
Украинский непобедимый боец полутяжелого веса озвучил конкретные сроки завершения поединка. Он прогнозирует досрочную победу Усика в 7 – 8 раунде.
Сергей Лапин
Директор команды Усика отмечает, что нидерландца не следует недооценивать, однако его стиль хорошо просчитан. Лапин ожидает, что Верховен с первых раундов попытается навязать силовую борьбу, используя свои большие габариты, однако подчеркивает, что Александр уже сталкивался с гораздо более серьезными вызовами. Верховен будет действовать агрессивно, но Усик полностью готов.
Андрей Котельник
Экс-чемпион мира по версии WBA считает бой легким для Усика. Он скептически относится к интриге поединка и прогнозирует досрочную победу Усика во второй половине боя. Котельник объясняет, в интервью для LuckyPunch, это тем, что Верховен пришел из другого вида спорта и имеет в профессиональном боксерском рекорде только один матч. По его мнению, шансы кикбоксера минимальны, а сам поединок больше напоминает зрелищное коммерческое шоу, чем серьезное спортивное противостояние.
Шейн Макгиган
Известный британский тренер считает Усика безоговорочным фаворитом встречи. По мнению тренера, ограниченность Верховена сугубо в кикбоксерских навыках по сравнению с элитой хевивейта не позволит ему конкурировать с украинцем.
- Тайсон Фьюри
Несмотря на мощность нидерландца, он уверен, что Усика это не удивит. Украинский боксер уже не раз побеждал правшей с нокаутирующим ударом, среди которых были Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Британец подытожил: "Я считаю, что у него все будет хорошо".
Интересно! Для этого противостояния Рико Верховен готовится под руководством Питера Фьюри – дяди Тайсона.
Джаррелл Миллер
Американский боксер тяжелого веса, признал, что по статистике и опыту Усик является безоговорочным фаворитом. Однако он принципиально поддержал своего друга. По словам Миллера, он знаком с Рико еще со времен совместных выступлений в кикбоксерских промоушенах K-1 и Glory, поэтому в этом мегафайте он ставит именно на него.
- Дмитрий Сосновский
Бывший тренер сборной Украины по боксу в комментарии для 24 Канала отметил, что обсуждать физическое преимущество Верховена бессмысленно, ведь Усик уже не раз побеждал более крупных соперников. Кроме того, эксперт подчеркнул, что голландец привык драться только по 5 раундов в кикбоксинге.
Что известно о бое Усик – Верховен?
- 23 мая в Египте состоится поединок "Glory in Giza". Ринг установлен под открытым небом прямо у подножия легендарных пирамид, а бойцы уже прибыли и провели "битву взглядов" на фоне Большого сфинкса.
Поединок пройдет по официальным правилам профессионального бокса в супертяжелом весе и рассчитан на 12 раундов. Победитель получит уникальный трофей, эксклюзивный пояс "Король Нила".
Особое внимание приковано к Верховену, который более 11 лет удерживал титул чемпиона мира в тяжелом весе в промоушене Glory. Хотя его опыт в классическом боксе небольшой, он уже одержал одну победу нокаутом в 2014 году.
В Украине официальным транслятором события станет платформа Киевстар ТВ, которая покажет не только сам поединок, но и пресс-конференцию 21 мая и процедуру взвешивания бойцов 22 мая. Международную онлайн-трансляцию обеспечивает платформа DAZN.