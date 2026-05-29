Усик или Фьюри: Верховен выбрал себе следующего соперника
Нидерландский боец Рико Верховен поделился планами на будущее после того, как 24 мая проиграл Александру Усику. Он выбрал боксеров, с которыми готов провести бой.
Верховен сказал, что Усик – это его цель номер один, с которым он стремится провести реванш. Об этом сообщает BoxingScene.
Верховен раскрыл планы на будущее
Впрочем, Рико понимает, что второй поединок с украинцем состоится не в ближайшее время. Поэтому он хотел бы остаться активным в боксе и проводить поединки с любыми соперниками.
В интервью ему предложили имена Даниэля Дюбуа, Фрэнсиса Нганну, Энтони Джошуа и Мозеса Итаумы, на что Рико сказал, что готов встретиться с любым из них.
В то же время Верховен отметил, что только бой с Тайсоном Фьюри, с которым он много спарринговал в течение лет, мог бы иметь преграды.
Я бы вышел с ним на ринг, но не думаю, что в этом было бы много смысла, учитывая мои отношения с Питером (дядей Тайсона, который тренирует Верховена – 24 Канал). Однако, если бы мне предложили этот бой – что же, пусть будет как будет,
– сказал он.
Усик – Верховен: что известно о бое
- Поединок Усик – Верховен, который состоялся в Гизе (Египет), завершился противоречивой победой украинского боксера. Рико неожиданно стал проблемой для Александра и минимально побеждал его по очкам.
- Но ход поединка изменился в 11 раунде, когда Усик сначала отправил Рико в тяжелый нокдаун, а потом бросился добивать. В ситуацию вмешался рефери, который решил остановить бой практически одновременно с финальным гонгом.
- Усик одержал победу техническим нокаутом, за что рефери поединка Марк Лайсон получил шквал критики. Уже впоследствии он объяснил, что не слышал гонг, поэтому и принял такое решение.
- После поединка стало известно, что следующим соперником Усика должен стать непобедимый немец Агит Кабаел. Если украинец одержит победу, то сможет провести реванш против Верховена.