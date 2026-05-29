Усик или Фьюри: Верховен выбрал себе следующего соперника

Нидерландский боец Рико Верховен поделился планами на будущее после того, как 24 мая проиграл Александру Усику. Он выбрал боксеров, с которыми готов провести бой.

Верховен сказал, что Усик – это его цель номер один, с которым он стремится провести реванш. Об этом сообщает BoxingScene.

Верховен раскрыл планы на будущее

Впрочем, Рико понимает, что второй поединок с украинцем состоится не в ближайшее время. Поэтому он хотел бы остаться активным в боксе и проводить поединки с любыми соперниками.

В интервью ему предложили имена Даниэля Дюбуа, Фрэнсиса Нганну, Энтони Джошуа и Мозеса Итаумы, на что Рико сказал, что готов встретиться с любым из них.

В то же время Верховен отметил, что только бой с Тайсоном Фьюри, с которым он много спарринговал в течение лет, мог бы иметь преграды.

Я бы вышел с ним на ринг, но не думаю, что в этом было бы много смысла, учитывая мои отношения с Питером (дядей Тайсона, который тренирует Верховена – 24 Канал). Однако, если бы мне предложили этот бой – что же, пусть будет как будет,

– сказал он.

