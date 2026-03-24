В США разочарованы поступком Усика

Александр Усик 23 мая проведет поединок против кикбоксера Рико Верховена. На кону боя будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, который принадлежит украинцу.

Это разочаровало американского эксперта по боксу Дэна Рафаэля. В комментарии ютуб-каналу IFL TV он заявил, что хотел бы видеть чемпионские бои Усика против боксеров супертяжелого веса.

Что эксперт сказал о поступке Усика?

По мнению Рафаэля, встреча бойцов в Гизе возле египетских пирамид будет большим шоу. Более того, эксперт не поддержал критику в адрес Усика за выбор следующего соперника.

По его словам, спортсмен из Украины уже всего достиг и имеет право сам решать, с кем драться.

Единственное, что меня немного разочаровало – то, что Усик решил поставить на кон титул чемпиона мира. Понимаю, что это часть большого шоу и бизнеса, но все же хотелось бы видеть титульные бои против топовых супертяжей,

– сказал Рафаэль.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Поединок против Верховена является частью плана 39-летнего Усика по завершению карьеры.

Украинский спортсмен недавно объявил, что планирует провести только три поединка. Кроме Верховена, соперниками чемпиона мира должны быть победитель противостояния Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, а также Тайсон Фьюри.

Решение Всемирного боксерского совета санкционировать следующий бой Усика как добровольную защиту титула WBC вызвало волну критики. Дело в том, что для Верховена – это только второй бой в боксе и первый с 2014 года.

Ряд боксеров, промоутеров и экспертов возмущает, что кикбоксер получил шанс подраться за титул уже во втором бою пока остальные бойцы могут ожидать такую возможность несколько лет.

Британский тренер Дэйв Колдвелл на ютуб-канале Boxing Social возмутился, что на кону боя будет титул WBC.

Я считаю, что это неправильно, и этот титул не должен быть на кону,

– сказал он.

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи присоединился к критике, назвав бессмысленным решение WBC санкционировать бой за титул чемпиона мира.

Его мнение поддержал экс-чемпион мира Пол Малиньяджи, сказав, что это позор для бокса.

"Нет никакой причины санкционировать это как титульный поединок. Это безумие и позор для бокса", – заявил Малиньяджи.