"Это плевок в бокс": в Украине раскритиковали Усика

Александр Усик в следующем бою 23 мая встретится с Рико Верховеном. Поединок, который состоится в Гизе (Египет), раскритиковал бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко.

Украинский тренер считает неправильным то, что Усик поставил на кон поединка свой титул чемпиона по версии WBC. Об этом сообщает Sport.ua.

Почему Сенченко критикует бой Усик – Верховен?

По мнению Сенченко, неправильно, что кикбоксер Верховен получил шанс драться за чемпионский пояс, когда его даже нет в боксерских рейтингах. Он напомнил, что немецкий боксер Агит Кабаел ожидает шанс подраться с чемпионом.

Тренер подчеркнул, что поединки, как Усик – Верховен, могут происходить как шоу, а не за титулы. Специалист считает, что такие бои портят бокс.

Но ставить на кон поединка полноценный титул чемпиона мира WBC – это плевок в бокс и в боксеров, которые ждут,

– заявил бывший чемпион.

Также Сенченко добавил, что Усик фаворит предстоящего противостояния, ведь Верховен представитель другого вида спорта. Он прогнозирует, что Рико может продержаться все 12 раундов.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Идея провести встречу Усика и Верховена возникла у известного инвестора из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейха. В 2024 году он уже организовывал противостояние украинца с Тайсоном Фьюри.

После того, как встречу Усика и Верховена объявили официально, Мировой боксерский совет информировал, что на кону поединка будет пояс с пирамидами вместо чемпионского. И в конце концов WBC таки подтвердила, что Усик и Верховен будут сражаться за полноценный титул чемпиона.

Напомним! Пояс WBC 39-летний Усик получил в мае 2024 года, когда победил Фьюри. После этого он дважды успешно защитил титул в реваншах с Фьюри и Даниэлем Дюбуа.

В субботу, 9 мая, президент WBC Маурисио Сулейман показал специальный пояс, который вручат победителю боя возле пирамид Гизы. Памятный пояс называется "Король Нила".

Почему бой Усика и Верховены критикуют?

Когда стало известно, что на кону встречи таки будет титул WBC, ряд боксеров, тренеров и экспертов критиковали решение Всемирного боксерского совета, а также самого Усика.

Британский боксер Дэвид Аллен в комментарии ютуб-каналу David White Rhino Allen отметил несправедливость такого решения. Он отметил, что Верховен пришел в бокс из другого вида спорта и сразу будет драться за титул чемпиона мира. По словам британца, этот шанс нужно заслужить.

Это интересно! Если Верховен сможет победить Усика, то установит абсолютный рекорд в боксе. До сих пор ни один спортсмен не становился чемпионом мира во втором бою на профи-ринге. Сейчас рекорд делят Сенсак Муангсурин и Василий Ломаченко, которые стали чемпионами в третьем поединке.

Кроме критиков, есть эксперты, которые стали на защиту противостояния. Известный журналист Майк Коппинджер напомнил, что ряд кикбоксеров имели успешные карьеры в боксе, в том числе и Виталий Кличко. Но его высказывания быстро опроверг журналист Фернандо Сабатини.

Он напомнил своему коллеге, что кикбоксеры, которые в свое время переходили в бокс, годами боролись за право встретиться с чемпионом мира.

