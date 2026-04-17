Три чемпиона мира сохранили свои позиции в тройке сильнейших. Об этом сообщает ESPN.
Смотрите также Кто станет соперником Усика в 2026 году и какова дата боя
Какой боксер лучший в мире?
Первое место продолжает удерживать обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик. Предыдущий бой украинца состоялся в июле 2025 года, когда спортсмен нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.
Сейчас 39-летний Усик готовится к защите пояса WBC в бою против Рико Верховена, который состоится 23 мая в Гизе (Египет).
Абсолютный чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ из Японии разместился на второй позиции, а тройку лучших замкнул американец Джесси Родригес, владеющий титулами WBC, WBO и IBF в дивизионе до 52,2 килограмма.
Следует отметить, что в рейтинг не попал Тайсон Фьюри, который 11 апреля провел первый с 2024 года бой. "Цыганский король" уверенно одолел россиянина Арсланбека Махмудова, однако победа все равно не позволила британцу попасть в рейтинг.
В то же время, как сообщает The Ring, Фьюри вернулся в тройку лучших боксеров супертяжелого веса.
Рейтинг лучших боксеров
- Александр Усик (Украина)
- Наоя Иноуэ (Япония)
- Джесси Родригес (США)
- Шакур Стивенсон (США)
- Дэвид Бенавидес (США)
- Дзюнто Накатани (Япония)
- Девин Хейни (США)
- Джарон Энис (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Джей Опетая (Австралия)
Что известно о следующем бое Усика?
- В следующем бою Усик встретится с кикбоксером Верховеном, который до сих пор провел только один бой по правилам бокса.
- Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии 24 Каналу заявил, что Рико имеет минимальный опыт в боксе, а его единственный соперник не соответствует уровню сильнейших бойцов.
- Именно поэтому Сосновский убежден, что Усик не будет иметь проблем в бою против Верховена.
- Добавим, что Всемирный боксерский совет санкционировал встречу и позволил украинцу провести защиту пояса WBC.
- Также стало известно, кто выступит в андеркарде боксерского вечера. Так, центральным событием андеркарда станет поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе.