Три чемпиона мира сохранили свои позиции в тройке сильнейших. Об этом сообщает ESPN.

Какой боксер лучший в мире?

Первое место продолжает удерживать обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик. Предыдущий бой украинца состоялся в июле 2025 года, когда спортсмен нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.

Сейчас 39-летний Усик готовится к защите пояса WBC в бою против Рико Верховена, который состоится 23 мая в Гизе (Египет).

Абсолютный чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ из Японии разместился на второй позиции, а тройку лучших замкнул американец Джесси Родригес, владеющий титулами WBC, WBO и IBF в дивизионе до 52,2 килограмма.

Следует отметить, что в рейтинг не попал Тайсон Фьюри, который 11 апреля провел первый с 2024 года бой. "Цыганский король" уверенно одолел россиянина Арсланбека Махмудова, однако победа все равно не позволила британцу попасть в рейтинг.

В то же время, как сообщает The Ring, Фьюри вернулся в тройку лучших боксеров супертяжелого веса.

Рейтинг лучших боксеров

Александр Усик (Украина) Наоя Иноуэ (Япония) Джесси Родригес (США) Шакур Стивенсон (США) Дэвид Бенавидес (США) Дзюнто Накатани (Япония) Девин Хейни (США) Джарон Энис (США) Сауль Альварес (Мексика) Джей Опетая (Австралия)

