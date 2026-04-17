Три чемпіони світу зберегли свої позиції в трійці найсильніших. Про це повідомляє ESPN.
Який боксер найкращий у світі?
Перше місце продовжує утримувати володар титулів WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександр Усик. Попередній бій українця відбувся у липні 2025 року, коли спортсмен нокаутував британця Даніеля Дюбуа.
Наразі 39-річний Усик готується до захисту поясу WBC у бою проти Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет).
Абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги Наоя Іноуе з Японії розмістився на другій позиції, а трійку найкращих замкнув американець Джессі Родрігес, який володіє титулами WBC, WBO та IBF в дивізіоні до 52,2 кілограма.
Слід зазначити, що до рейтингу не потрапив Тайсон Ф'юрі, який 11 квітня провів перший з 2024 року бій. "Циганський король" впевнено здолав росіянина Арсланбека Махмудова, однак перемога все одно не дозволила британцю потрапити до рейтингу.
Водночас, як повідомляє The Ring, Ф'юрі повернувся у трійку найкращих боксерів надважкої ваги.
Рейтинг найкращих боксерів
- Олександр Усик (Україна)
- Наоя Іноуе (Японія)
- Джессі Родрігес (США)
- Шакур Стівенсон (США)
- Девід Бенавідес (США)
- Дзюнто Накатані (Японія)
- Девін Хейні (США)
- Джарон Еніс (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Джей Опетая (Австралія)
Що відомо про наступний бій Усика?
- У наступному бою Усик зустрінеться з кікбоксером Верховеном, який досі провів тільки один бій за правилами боксу.
- Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у коментарі 24 Каналу заявив, що Ріко має мінімальний досвід у боксі, а його єдиний суперник не відповідає рівню найсильніших бійців.
- Саме тому Сосновський переконаний, що Усик не матиме проблем у бою проти Верховена.
- Додамо, що Світова боксерська рада санкціонувала зустріч й дозволила українцю провести захист поясу WBC.
- Також стало відомо, хто виступить в андеркарді боксерського вечора. Так, центральною подією андеркарду стане поєдинок за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі.