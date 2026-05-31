Кличко отреагировал на решение Усика завершить карьеру
Трехкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик планирует провести два поединка, после чего завершит карьеру. Легендарный украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал решение обладателя титулов WBC, WBA и IBF.
Кличко-младший в контексте завершения карьеры Усика сказал, что будущее украинского бокса остается перспективным. Об этом сообщает "Апостроф".
Что Кличко сказал об Усике?
По мнению Владимира, уже сегодня на детских турнирах можно разглядеть новых лидеров ринга. По его словам, процесс появления талантливых спортсменов является непрерывным.
Комментируя вероятное скорое окончание профессиональной карьеры Усика, Кличко вспомнил его выступление на юношеском уровне в Житомирской области.
Спортсмен отметил, что в свое время Усик участвовал и одержал победу на турнире его имени в Бердичеве, хотя на тот момент никто не мог спрогнозировать будущий триумф Александра.
Как показывает история, все что происходит, имеет смысл, потому что мы сейчас видим следующих чемпионов, которые будут после Усика, и также других спортсменов, которые будут представлять нашу страну,
– сказал Кличко о том, кто способен заменить Усика.
Что известно о решении Усика завершить карьеру
- 39-летний чемпион мира в супертяжелом весе заявлял, что планирует завершить карьеру после того, как проведет три поединка. Один из последних боев Александра состоялся 24 мая, когда он техническим нокаутом победил Рико Верховена.
- Усик отметил, что после того, как окончательно решит завершить карьеру спортсмена, больше не вернется на ринг.
- Пока не известно, какие боксеры станут последними соперниками украинца. Главным претендентом на встречу с Александром является временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел.
- Также встретиться с Усиком снова хочет Верховен и бывший чемпион мира Тайсон Фьюри, который дважды проиграл Александру в 2024 году.
- В то же время Сергей Лапин, директор команды украинца, отметил, что если следующий бой Усика состоится, то только потому, что это будет действительно значительное событие.