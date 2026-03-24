"Его следует лишить титулов": какое условие предлагают выдвинуть Усику

Американский тренер Стивен Эдвардс считает, что Усик обязан провести бой против Кабаэла. Иначе украинца надо лишить его титулов.

Своими мыслями американец поделился в интервью для BoxingScene. Он призвал Усика не избегать боя с Кабаэлом.

Что сказал Эдвардс об Усике?

Эдвардс отметил, что каждый чемпион статуса Усика имеет право на шоу-бой. Впрочем если украинец и в дальнейшем будет выходить в ринг только не против Кабаела – это побег. Тренер называет Агита обязательным претендентом для Усика.

Усик получает легкий поединок в своем следующем бою. Усик дерется в среднем раз в девять или десять месяцев. Если он проведет еще три боя, как и обещал, это займет у него почти три года. Если так и произойдет - значит, Усик слился с боя с Кабаелом,

– заметил американский тренер.

Он продолжил, что любит Усика. Считает, что украинец достойно представляет бокс. Однако Эдвардс не собирается называть небо синим, когда оно фиолетовое. Специалист считает, что Усик уклоняется от боя с Кабаэлом.

Какое предложение выдвигает Эдвардс?

По словам американского тренера, Кабаел уже победил нескольких сильных тяжеловесов. Агит на серьезном подъеме. Несколько последних боев он провел против непобедимых соперников. Он выступает в профессионалах уже 15 лет.

"Ему 33. Сколько, по-вашему, парень должен ждать свой титульный шанс?", – подчеркнул Эдвардс.

Он добавил, что Усик не обязан драться с Кабаелом. Впрочем если он не сделает этого, то его следует лишить титулов и позволить Агиту соревноваться за них.

Последние новости об Александре Усике: коротко