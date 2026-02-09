Хочет драться с Усиком: чемпион WBO вызывает украинца на поединок
- Фабио Уордли, чемпион WBO, хочет провести объединительный бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона.
- Усик может провести следующий бой против нидерландца Верховена, который представляет ММА, или же IBF заставит его защищать титул против победителя боя Чисора – Уайлдер.
Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли может провести бой с Александром Усиком. По крайней мере британец очень хочет этого поединка.
Об этом в интервью SkySports рассказал менеджер Фабио Уордли Майк Офо. Между прочим и сам боксер намекал на то, что имел разговор с Усиком об их потенциальном поединке.
В чем будет особенность боя между Усиком и Уордли?
Офо отметил, что Уордли хотел драться с Усиком после победы над Паркером. Впрочем украинец выбрал путь поединка с Уайлдером.
Теперь, когда этот поединок сорвался, Фабио хочет объединительный бой с Усиком за все пояса,
– заметил менеджер Уордли.
Это означает, что потенциальный бой между Усиком и Уордли может быть противостоянием за звание абсолютного чемпиона мира. Уордли владеет поясом WBO. Усику сейчас принадлежат другие: WBA, WBC и IBF. Следует добавить, что Уордли провел в своей карьере в супертяжелом весе 20 поединков, все свои 19 побед одержал нокаутом, и однажды уступил.
Что Уордли говорил ранее о бое с Усиком?
Сам Уордли в интервью iFL TV отмечал, что имел диалог с Усиком и сделал для себя вывод, что украинец хочет провести третий бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хотя в том интервью он назвал Тайсона Фьюри наиболее желательным соперником для себя на тот момент.
Уордли завоевал пояс WBO в поединке с Паркером в октябре 2025 года. Этот титул принадлежал Александру Усику, как абсолюту, впрочем украинец отказался от него и его защиты. Британец подчеркивал, что такое решение Усика было правильным.
Следующий бой Усика: что известно
- Усик может провести бой против спортсмена из ММА. Это голландец Верховен и поединок с ним может состояться уже в мае.
- IBF может заставить Усика провести обязательную защиту титула. В таком случае соперником украинца может стать победитель боя Чисора – Уайлдер.
- Главный редактор vRINGe.com Антон Горюнов ответил, может ли Усик провести бой на НСК "Олимпийский". Это может быть прощальный поединок украинца.