Хоче битись із Усиком: чемпіон WBO викликає українця на поєдинок

Володар титулу WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі може провести бій із Олександром Усиком. Принаймні британець дуже прагне цього поєдинку.

Про це в інтерв'ю SkySports розповів менеджер Фабіо Вордлі Майк Офо. Між іншим і сам боксер натякав на те, що мав розмову з Усиком про їхній потенцій двобій.

У чому буде особливість бою між Усиком і Вордлі?

Офо зазначив, що Вордлі хотів битись із Усиком після перемоги над Паркером. Утім українець обрав шлях поєдинку з Вайлдером.

Тепер, коли цей поєдинок зірвався, Фабіо хоче об’єднавчий бій з Усиком за всі пояси,

– зауважив менеджер Вордлі.

Це означає, що потенційний бій між Усиком і Вордлі може бути протистоянням за звання абсолютного чемпіона світу. Вордлі володіє поясом WBO. Усику наразі належать інші: WBA, WBC й IBF. Слід додати, що Вордлі провів у своїй кар'єрі в надважкій вазі 20 поєдинків, усі свої 19 перемог здобув нокаутом, й одного разу поступився.

Що Вордлі говорив раніше про бій із Усиком?

Сам Вордлі в інтерв'ю iFL TV наголошував, що мав діалог із Усиком і зробив для себе висновок, що українець хоче провести третій бій за звання абсолютного чемпіона світу. Хоча в тому інтерв'ю він назвав Тайсона Ф'юрі найбільш бажаним суперником для себе на той момент.

Вордлі завоював пояс WBO в поєдинку з Паркером у жовтні 2025 року. Цей титул належав Олександру Усику, як абсолюту, втім українець відмовився від нього та його захисту. Британець підкреслював, що таке рішення Усика було правильним.

