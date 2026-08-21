Во время встречи с журналистами американец отреагировал на критику в свой адрес и вспомнил о победе в своей карьере над Василием Ломаченко. Об этом сообщает BadLeftHook.

Что Лопес сказал о Ломаченко

Поединок состоялся 17 октября 2020 года и принес американцу звание абсолютного чемпиона в легком весе.

"Что вообще кто-то из вас сделал в этом спорте, чтобы даже иметь право об этом говорить? Я победил Ломаченко, когда никто не хотел с ним драться. Он был №1 в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории – выше Канело, выше Кроуфорда, выше всех них. Вы пришли после этого и поздравили меня. Вы все фанаты. Все вы – фанаты. А теперь я сражаюсь за своих фанатов", – заявил Теофимо.

Лопес также добавил, что возвращается на ринг "с жаждой мести", и отдельно обратился к своему будущему сопернику Роландо Ромеро, назвав его "своим Иудой".

Где сейчас и чем занимается Ломаченко

В то же время сам Ломаченко активно готовится к возвращению в большой спорт. После того как в июне 2025 года спортсмен объявил о завершении карьеры, весной 2026 года стало известно о его планах вновь выйти на ринг. В настоящее время 38-летний боксер находится в США, где проходит активную фазу подготовки к бою, предварительно запланированному на ноябрь 2026 года.

Следующим соперником Ломаченко должен стать непобедимый 37-летний филиппинец Чарли Суарес. В рамках тренировочного лагеря Василий проводит спарринги с 24-летним пуэрториканским боксером второго полулегкого веса Джейкобом Гомесом. Гомес уже успел опубликовать совместное фото с украинцем в своих соцсетях, отметив отличную форму соперника.

"Делить ринг с одним из лучших – это всегда привилегия: учиться у людей, которые достигли того, к чему сам стремишься. Благодарен за эту возможность!", – подписал фотографию пуэрториканец.