Під час зустрічі з журналістами американець відреагував на критику на свою адресу та пригадав перемогу у своїй кар'єрі над Василем Ломаченком. Про це повідомляє BadLeftHook.
Що Лопес сказав про Ломаченко
Поєдинок відбувся 17 жовтня 2020 року й принесла американцю звання абсолютного чемпіона у легкій вазі.
"Що взагалі хтось із вас зробив у цьому спорті, щоб навіть мати право про це говорити? Я переміг Ломаченка, коли ніхто не хотів з ним битися. Він був №1 рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії – вище за Канело, вище за Кроуфорда, вище за всіх них. Ви прийшли після цього і привітали мене. Ви всі фанати. Усі ви – фанати. А тепер я б'юся за своїх фанатів", – заявив Теофімо.
Лопес також додав, що повертається на ринг "з жагою помсти", та окремо звернувся до свого майбутнього суперника Роландо Ромеро, назвавши його "своїм Юдою".Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Де зараз і чим займається Ломаченко
Водночас сам Ломаченко активно готується до повернення у великий спорт. Після того як у червні 2025 року спортсмен оголосив про завершення кар'єри, навесні 2026 року стало відомо про його плани знову вийти на ринг. Наразі 38-річний боксер перебуває у США, де проходить активну фазу підготовки до бою, що попередньо запланований на листопад 2026 року.
Наступним суперником Ломаченка має стати непереможений 37-річний філіппінець Чарлі Суарес. У рамках тренувального табору Василь проводить спаринги з 24-річним пуерториканським боксером другої напівлегкої ваги Джейкобом Гомесом. Гомес уже встиг опублікувати спільне фото з українцем у своїх соцмережах, відзначивши високу форму українця.
"Ділити ринг із одним із найкращих – це завжди привілей: вчитися в людей, які досягли того, до чого сам прагнеш. Вдячний за цю можливість!", – підписав світлину пуерториканець.