Джордж Камбосос не скрывает своего разочарования от выступления Джервонты Дэвиса в недавнем бою против Ламонта Роуча. Судьи не смогли определить победителя поединка и и признали ничью. Этот скандальный результат вызвал немало разговоров и бурных эмоций.

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Камбосос разочарован выступлением Дэвиса

Австралийский боксер уверен, что "Танк" не смог бы победить ни одного другого топового соперника, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Джервонта... Ну, мы все видели, как он выглядел в поединке против Ламонта Роуча. А вы представьте, если бы вместо Роуча там был, например, Ломаченко. Или Тео Лопес. Или Девин Хейни. Есть ли у Джервонты какие-то шансы против них? Я думаю, что нет,

– заявил Камбосос.

Эта мировая прервала в карьере Дэвиса серию из 30-ти победных подряд поединков (28 – нокаутом).

К слову. Дэвис в бою против Роуча стал на колено в девятом раунде и побежал в свой угол, чтобы ему протерли голову. Однако рефери не стал отсчитывать нокдаун Джервонти и просто сделал устное предупреждение.

Интересно, что один из представителей команды Дэвиса уже обратился к Top Rank относительно шансов на проведение боя против Василия Ломаченко, у которого проблемы со спиной. Пока неизвестно, сможет ли украинец вернуться в ринг.

Напомним, что Джордж Камбосос в мае прошлого года проиграл Василию Ломаченко.