Джордж Камбосос не приховує свого розчарування від виступу Джервонти Девіса у нещодавньому бою проти Ламонта Роуча. Судді не змогли визначити переможця двобою та нарахували нічию. Цей скандальний результат викликав чимало розмов та бурхливих емоцій.

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Камбосос розчарований виступом Девіса

Австралійський боксер впевнений, що "Танк" не зміг би перемогти жодного іншого топового суперника, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

Джервонта... Ну, ми всі бачили, як він виглядав у поєдинку проти Ламонта Роуча. А ви уявіть, якби замість Роуча там був, наприклад, Ломаченко. Або Тео Лопес. Або Девін Хейні. Чи є у Джервонти якісь шанси проти них? Я думаю, що ні,

– заявив Камбосос.

Ця мирова перервала у кар'єрі Девіса серію із 30-ти переможних поспіль поєдинків (28 – нокаутом).

До слова. Девіс у бою проти Роуча став на коліно у дев'ятому раунді та побіг до свого кута, аби йому протерли голову. Однак рефері не став відраховував нокдаун Джервонті та просто зробив усне попередження.

Цікаво, що один із представників команди Девіса вже звернувся до Top Rank щодо шансів на проведення бою проти Василя Ломаченка, у якого проблеми зі спиною. Наразі невідомо, чи зможе українець повернутись у ринг.

Нагадаємо, що Джордж Камбосос у травні минулого року програв Василю Ломаченку.