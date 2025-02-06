Ломаченко продает дом: сколько боксер хочет получить за элитную недвижимость в США

Василий Ломаченко решил распрощаться с некоторой недвижимостью. Чемпион мира по версии IBF продает собственный дом в Соединенных Штатах Америки.

Однако боксеру пока не удается найти покупателей, которые бы приобрели его апартаменты. Ломаченко еще в прошлом году выставил на продажу дом в Санта-Роза-Вэлли в Калифорнии, сообщает 24 канал со ссылкой на Чемпион.

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Какова стоимость дома Ломаченко

Василий Ломаченко имеет довольно большую территорию на которой расположен его дом. В апартаментах боксера всего пять спален и такое же количество ванных комнат.

Также на участке расположены гаражи, которые рассчитаны на восемь транспортных средств. Общая территория, которой владеет Василий составляет 1 акр (0,4 гектара).

Ко всему Ломаченко имеет бассейн с морской водой, спа-центр, площадка для занятий баскетболом и пиклболом, а также две зоны для барбекю. В доме боксера есть тренажерный зал и боксерский ринг.

На участке также расположен теннисный корт. Василий Ломаченко оценивает свое имение в 2 миллиона 599 тысяч долларов.

Элитные апартаменты Ломаченко в США / Фото CRMLS

Напомним, что недавно авторитетный журнал The Ring опубликовал рейтинг лучших боксеров в легком весе. Василий Ломаченко также попал в список от американского издания.