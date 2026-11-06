Ломаченко выступил с заявлением после своего решения

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38-летний экс-чемпион мира в трех весовых категориях признался, что ранее не планировал возвращаться в бокс, однако впоследствии изменил свое решение. Об этом он рассказал в комментарии пресс-службе промоутера.

Ломаченко прокомментировал возвращение в бокс

Новый контракт с Top Rank предусматривает совместное продвижение боев с участием собственной промоутерской компании украинца Loma Power Promotions.

Пути Господни неисповедимы. Я думал, что больше никогда не выйду на ринг как боксер. Но у Господа нашего Иисуса Христа были другие планы в отношении меня. Я счастлив снова жить боксерской жизнью. Благодарен всем, кто снова стал частью этого пути– заявил Ломаченко.

Отдельно украинец поблагодарил своего менеджера Эгиса Климаса, который продолжал верить в его возвращение даже тогда, когда сам боксер был убежден в завершении карьеры.

Особое уважение и благодарность Эгису: несмотря на мою твердую уверенность в том, что моя боксерская карьера завершена, он ни на мгновение не переставал верить, что мы еще вернемся на ринг. Он приложил огромные усилия, чтобы мы снова оказались в игре– добавил спортсмен.

Возвращение Ломаченко ожидается 13 лютого. Его соперником должен стать непобедимый филиппинец Чарли Суарес. Официальное объявление о поединке ожидается в ближайшее время.

Напомним, в последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда он победил Джорджа Камбососа-младшего техническим нокаутом и завоевал титул чемпиона мира IBF в легком весе. Летом 2025 года боксер объявил о завершении карьеры, однако впоследствии решил вернуться в профессиональный бокс.