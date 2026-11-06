Ломаченко зробив заяву після свого рішення

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38-річний ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях зізнався, що раніше не планував повертатися до боксу, однак згодом змінив своє рішення. Про це він розповів у коментарі пресслужбі промоутера.

Ломаченко прокоментував повернення в бокс

Новий контракт із Top Rank передбачає спільне просування боїв за участю власної промоутерської компанії українця Loma Power Promotions.

Шляхи Господні незбагненні. Я думав, що більше ніколи не вийду на ринг як боксер. Але в Господа нашого Ісуса Христа були інші плани щодо мене. Я щасливий знову жити боксерським життям. Вдячний усім, хто знову став частиною цього шляху– заявив Ломаченко.

Окремо українець подякував своєму менеджеру Егісу Клімасу, який продовжував вірити в його повернення навіть тоді, коли сам боксер був переконаний у завершенні кар'єри.

Окрема повага та вдячність Егісу: попри мою тверду впевненість у тому, що моя боксерська кар'єра завершена, він ні на мить не переставав вірити, що ми ще повернемося на ринг. Він доклав величезних зусиль, щоб ми знову опинилися в грі– додав спортсмен.

Повернення Ломаченка очікується 13 лютого. Його суперником має стати непереможений філіппінець Чарлі Суарес. Офіційне оголошення поєдинку очікується найближчим часом.

Нагадаємо, востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року. Тоді він переміг Джорджа Камбососа-молодшого технічним нокаутом та здобув титул чемпіона світу IBF у легкій вазі. Влітку 2025 року боксер повідомляв про завершення кар'єри, однак згодом вирішив повернутися до професійного боксу.