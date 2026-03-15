Усик сделал все, и это не сработало: Верховен назвал идеальный сценарий боя с украинцем
Кикбоксер Рико Верховен проведет бой с Александром Усиком. Голландец рассказал, какой бы для него была идеальная победа над украинцем.
Своим сценарием идеального боя против Усика Верховен поделился на странице DAZNBoxing. Нидерландец считает, что способен победить украинца.
Какой победы над Усиком хотел бы Верховен?
Рико Верховен рассказал, что лучшая победа, которую он мог бы получить – это пройти все 12 раундов и победить единогласным решением судей. Для нидерландца это самое высокое достижение, потому что тогда это будет означать, что Усику ничего не удалось.
Это будет означать, что Усик пытался сделать все возможное в течение 12 раундов, и это не сработало,
– отметил Верховен.
Он добавил, что не хочет какого-то "счастливого удара", который бы выглядел как случайность. Полные 12 раундов на ринге означали бы, что было сделано все, и спортсмен выложился на полную.
Как Усик охарактеризовал Верховена?
Украинский чемпион мира Александр Усика прокомментировал свой бой против Рико Верховена. Мысли украинца опубликовал на своей странице в соцсети Х Турки Алалших. Усик заметил, что уважает людей, которые достигли высот в спорте.
Боксер назвал Верховена великим атлетом и великим чемпионом. По его словам, быть чемпионом – это не только иметь пояса. Это годы тяжелого труда. Усик уважает путь Верховена и считает его настоящим королем кикбоксинга.
Какими были комментарии о бое Усика с Верховеном: главные заявления
- Агит Кабаел никак не может смириться, что Усик получил право провести титульный бой против Верховена. Немец считает, что соперником украинца должен был бы быть он.
- Тайсон Фьюри считает Верховена здоровяком с мощной правой. Впрочем, по мнению британца, у Усика большой опыт противостояний с правшами.
- Фабио Уордли разочарован следующим соперником Усика. Он сомневается в уровне Верховена как боксера.