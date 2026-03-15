Усик зробив усе, й це не спрацювало: Верховен назвав ідеальний сценарій бою з українцем

Кікбоксер Ріко Верховен проведе бій із Олександром Усиком. Нідерландець розповів, якою б для нього була ідеальна перемога над українцем.

Своїм сценарієм ідеального бою проти Усика Верховена поділився на сторінці DAZNBoxing. Нідерландець вважає, що здатен перемогти українця.

Якої перемоги над Усиком хотів би Верховен?

Ріко Верховен розповів, що найкраща перемога, яку він міг би здобути – це пройти всі 12 раундів і перемогти одностайним рішенням суддів. Для нідерландця це найвищий здобуток, бо тоді це означатиме, що Усику нічого не вдалось.

Це означатиме, що Усик намагався зробити все можливе протягом 12 раундів, і це не спрацювало,

– зазначив Верховен.

Він додав, що не хоче якогось "щасливого удару", який би виглядав як випадковість. Повні 12 раундів на ринзі означали б, що було зроблено все, й спортсмен виклався на повну.

Як Усик охарактеризував Верховена?

Український чемпіон світу Олександр Усика прокоментував свій бій проти Ріко Верховена. Думки українця опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х Туркі Алалших. Усик зауважив, що поважає людей, які досягли висот у спорті.

Боксер назвав Верховена великим атлетом і великим чемпіоном. За його словами, бути чемпіоном – це не лише мати пояси. Це роки важкої праці. Усик поважає шлях Верховена та вважає його справжнім королем кікбоксингу.

