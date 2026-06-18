Свое обращение голландец опубликовал на своей странице в Instagram. Там он, в частности, рассказал и о том, что их бой в Гизе был несправедливо прерван.

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Что Верховен узнал о первом бою?

Верховен рассказал, что на следующий день после боя с Усиком его команда подала протест, поскольку имела претензии к решению рефери. Решение Комиссии они получили 16 июня. В нём было указано, что гонг об окончании 11-го раунда прозвучал раньше, чем арбитр остановил бой.

Официальный хронометрист подтвердил это. Врач на ринге также подтвердил, что после боя у меня не было признаков спутанности сознания или дезориентации. Я никогда не хотел унизить Усика. Впрочем, у меня есть ощущение, что в 11-м раунде невероятная история просто оборвалась,

– отметил голландец.

Он продолжил, что у Александра был сильный момент. Украинец хорошо его использовал. Напряжение в бою ощущалось постоянно. Впрочем, в своей карьере я находил возможность переломить ход событий даже в самом неудачном поединке.

Как Верховен бросил вызов Усику?

Итак, учитывая всё вышесказанное, Верховен вызвал Усика на реванш. Он сказал, что болельщики заслужили увидеть 12-й раунд, который у них украли. Рико добавил, что ему так и не дали возможности проверить, стал бы этот вечер его вечером.

"Александру же не дали возможности закончить бой так, чтобы никто не оспаривал его исход. Для меня вывод очень прост. Александр, давай проведем реванш. Надо положить конец этой истории. Юридически этот вопрос уже решен", — подчеркнул Верховен.

Он добавил, что, тем не менее, остался нерешенным главный вопрос. Он не даёт покоя многим людям с той ночи – кто же всё-таки победил бы. Рико Верховен подчеркнул, что абсолютно готов к реваншу с Александром Усиком.

Как закончился бой Усика против Верховена?

Александр Усик провел бой против Рико Верховена 23 мая в Гизе. Украинец победил нокаутом в 11-м раунде.

Сначала Усик отправил голландца в нокдаун. А через несколько секунд — в нокаут.

Впрочем, решение рефери остановить бой вызвало громкий скандал. Мол, это произошло уже после гонга.