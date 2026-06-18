Своє звернення нідерландець опублікував на сторінці в Інстаграм. Там він, зокрема, розповів і про те, що їхній бій у Гізі був зупинений несправедливо.

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Що Верховен дізнався про перший бій?

Верховен розповів, що наступного дня після бою з Усиком його команда подала протест, бо мала претензії щодо рішення рефері. Рішення Комісії вони отримали 16 червня. Там було зазначено, що гонг про завершення 11 раунду пролунав раніше, ніж арбітр зупинив бій.

Офіційний хронометрист підтвердив це. Лікар у рингу також підтвердив, що після бою я не мав ознак сплутаності свідомості чи дезорієнтації. Я ніколи не хотів принизити Усика. Утім у мене є відчуття, що в 11 раунді неймовірна історія просто обірвалась,

– зазначив нідерландець.

Він продовжив, що в Олександра був сильний момент. Українець добре його впіймав. Напруження в бою відчувалось постійно. Утім у своїй кар'єрі я знаходив можливість переламати хід подій навіть у найбільш невдалому поєдинку.

Як Верховен кинув виклик Усику?

Тож, зважаючи на все вищесказане, Верховен викликав Усика на реванш. Він сказав, що вболівальники заслужили побачити 12 раунд, який у них украли. Ріко додав, що йому так і не дали можливість перевірити, чи був би це його вечір.

"Олександру ж не дали можливості закінчити бій так, щоб ніхто не оскаржував його підсумок. Для мене висновок дуже простий. Олександре, проведімо реванш. Треба закінчити цю історію. Юридично це питання вже вирішене", – наголосив Верховен.

Він додав, що втім залишилось невирішеним головне питання. Воно не дає спокою багатьом людям із тієї ночі – хто ж усе б таки переміг. Ріко Верховен підкреслив, що абсолютно готовий до реваншу з Олександром Усиком.

Як закінчився бій Усика проти Верховена?

Олександр Усик провів бій проти Ріко Верховена 23 травня в Гізі. Українець переміг нокаутом в 11 раунді.

Спочатку Усик відправив нідерландця в нокдаун. А за кілька секунд – у нокаут.

Утім рішення рефері зупинити бій спровокувало гучний скандал. Мовляв, це сталось уже після гонгу.