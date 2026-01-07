Директор команды Усика признался, планирует ли украинец вернуть статус абсолютного чемпиона мира

Александр Усик отказался от титула WBO и решил драться против Деонтея Уайлдера. Таким образом украинский боксер потерял статус абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе

Сергей Лапин, директор команды Усика, рассказал, планирует ли его клиент вернуть звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

Вернет ли Усик статус абсолютного чемпиона мира?

Лапин заявил, что в боксе все возможно, тем более этот спорт сейчас развивается активнее, чтобы стать ярче и интереснее для фанатов. Он также отметил, что могут быть более привлекательные предложения.

В Соединенных Штатах никогда не было боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе - и это само по себе является очень мощным и захватывающим сюжетом,

– сказал Лапин.

Ранее Егор Голуб высказался относительно Усика. Звездный украинский тренер рассказал, что недооценивают в украинском боксере.

Что недооценивают в Усике?

Голуб в интервью "Спорт-Экспресс Украина" заявил, что Усик не просто топовый боец, а большая историческая фигура. Он также рассказал о своем общении с украинским боксером.

"Мы общаемся и о боксе, и о жизни. На работе – о боксе, в жизни – о жизни", – сказал тренер.

Что известно о следующем бое Усика?