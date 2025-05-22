Украинский "Фауст" возвращается в ринг: дата боя и следующий соперник

В начале лета 2025-го года украинским поклонникам бокса будет за кого поболеть. 7 июня в профессиональный ринг вернется Виктор Выхрист.

32-летний украинский боксер сойдется в ринге с Кристофером Лавджоем из США. Поединок состоится в немецком Киле, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxRec.

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Следующий бой Выхриста

Интересно, что следующий соперник украинца старше его на 9 лет. Последний раз Лавджоем выходил в ринг в марте 2023-го, когда расписал ничью с Айманом Фарукой Аббаса.

Справка. Кристофер Лавджоем провел в профессионалах 22 поединка, в которых одержал 20 побед (во всех – нокаутом), потерпев одно поражение и расписав одну ничью. С 2018-го по 2020-й годы входил в топ-15 рейтинга WBA.

Напомним, что Выхрист в своем предыдущем бою победил Рейдела Букера в немецком городе Постдам. Виктор доминировал на протяжении всего поединка, поэтому судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру по итогам восьми раундов.

Эта победа стала для Выхриста 14-й на профи-ринге (8 – нокаутом) при единственном поражении, которое нанес ему кубинец Леньер Перо (11 февраля 2023-го года). Как раз после этого поражения Выхрист уже провел три победных боя.