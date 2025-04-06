Полная доминация: украинский супертяжеловес победил пузатого Букера в Германии
- Виктор Выхрист победил Рейдела Букера в поединке, прошедшем в немецком Постдаме.
- Выхрист доминировал на протяжении всего боя, и судьи единогласно присудили ему победу после восьми раундов.
В субботу, 5 апреля в немецком Постдаме состоялось шоу SES Boxing. В одном из поединков Виктор Выхрист дрался против Рейдела Букера.
Хотя американский боксер и был тяжелее на 15 килограммов украинца, это ему не помогло в бою. Виктор Выхрист одержал уверенную победу над соперником, сообщает 24 канал.
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Как Выхрист победил Букер
С начала поединка Виктор Выхрист доминировал над Рейделом Букером. Украинец давил на соперника, заняв центр ринга с первого раунда.
Виктор спокойно боксировал и не рисковал, нанося не очень сильные удары американцу. Однако впоследствии поединок полностью перешел в руки украинского боксера.
С шестого раунда Букер выглядел в роли боксерской груши для Виктора Выхриста. Однако Рейдел все-таки устоял на ногах. По итогам восьми раундов все судьи единогласным решением отдали победу украинцу.