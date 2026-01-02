Также в одном из боев должен был драться Виктор Выхрист, но поединок сорвался. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Почему бой Выхриста сорвался?

Украинский боксер должен был драться на вечере бокса в Обергаузене. Выхрист уже месяц находится в Гамбурге, где готовился к рейтинговому поединку.

Однако украинец не знает с кем будет драться, ведь соперник неделю назад сообщил, что не сможет выйти на ринг по разным причинам. Сейчас организаторы занимаются поиском нового оппонента для Выхриста.

Как завершился последний бой Выхриста?

Последний раз украинский боксер дрался на вечере бокса в румынском Брашове. Соперником Выхриста стал Боян Честич.

Украинец быстро справился с оппонентом, доминируя в ринге. Команда Честича отказалась продолжать бой уже после первого раунда, во избежание нокаута.

Что известно о Выхристе?