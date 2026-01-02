Також в одному із боїв мав битися Віктор Вихрист, але поєдинок зірвався. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.
Чому бій Вихриста зірвався?
Український боксер повинен був битися на вечорі боксу в Обергаузені. Вихрист вже місяць знаходиться у Гамбурзі, де готовувався до рейтингового поєдинку.
Проте українець не знає з ким битиметься, адже суперник тиждень тому повідомив, що не зможе вийти на ринг з різних причин. Наразі організатори займаються пошуком нового опонента для Вихриста.
Як завершився останній бій Вихриста?
Востаннє український боксер бився на вечорі боксу у румунському Брашові. Суперником Вихриста став Боян Честіч.
Українець швидко впорався з опонентом, домінуючи у ринзі. Команда Честіча відмовилася продовжувати бій вже після першого раунду, щоб уникнути нокауту.
Що відомо про Вихриста?
Український боксер дебютував у професійному ринзі у 2020 році.
Вихрист (BoxRec) за цей час встиг провести 17 поєдинків та здобути 16 перемог. Також він зазнав однієї поразки.
У 2025 році він також нокаутував Крістофера Лавджоя та переміг одноголосним рішенням суддів Райдела Букера.