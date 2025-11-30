Украинский "Фауст" узнал дату следующего поединка: когда состоится бой

Виктор Выхрист должен был провести бой в Германии в декабре 2025 года. Однако запланированный поединок украинского боксера не состоится.

Причина отмены боя неизвестна. Однако стало известно, когда Выхрист вернется на ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также Украинский боксер завоевал титул, отправив соперника в больницу

Когда состоится следующий бой Выхриста?

Сейчас украинский боксер покинул Германию и вернулся в Кременчуг. Однако уже потом Выхрист снова отправится в Гамбург, чтобы продолжить подготовку к поединку.

Промоутеры боксера заверили, что он вернется на ринг 10 января 2026 года. Этот бой будет рейтинговым и состоится в Германии, но пока с кем будет драться Выхрист еще неизвестно.

Ранее Янис Куриленко узнал имя следующего соперника, пишет Top Boxing Generation. Украинский боксер сразится против Сандора Мартина в Испании – 20 декабря 2025 года.

Что известно о Выхристе?