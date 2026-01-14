Украинский "Фауст" узнал имя соперника: бой состоится через несколько дней
- Виктор Выхрист проведет титульный бой против македонского бойца 17 января 2026 года за титул WBO International.
- Предыдущий бой Выхриста в Обергаузене не состоялся из-за организационных проблем, несмотря на полную подготовку украинского боксера.
Виктор Выхрист в ближайшее время вернется на профессиональный ринг. Украинский боксер проведет титульный поединок.
За три дня до боя появилось имя соперника для Выхриста. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Fight News.
С кем и когда будет драться Выхрист?
Бой с участием украинского боксера состоится 17 января 2026 года, а соперником будет македонский боец Тодорче Цветков. На кону поединка будет стоять титул WBO International.
Напомним, что ранее Выхрист должен был драться в немецком Обергаузене 10 января 2026 года в андеркарде боя Агит Кабаел – Дамиан Кныба. Однако в последний момент поединок украинского "Фауста" сорвался.
Почему не состоялся бой Выхриста?
Украинский боксер в комментарии Sport.ua высказался о том, почему не состоялся его бой в Обергаузене.
"Я не знаю, почему у организаторов титульного боя случился этот сбой. Со своей стороны я все договоренности выполнил. Больше месяца тренировался, спарринговал и был готов к очередному для себя вызову. Конечно, обидно, ведь вся подготовка пошла насмарку. Все же, надо двигаться дальше", – сказал Выхрист.
Кто такой Виктор Выхрист?
Выхрист в 2017 году стал чемпионом Европы, а в 2019 году торжествовал на Европейских играх.
За свою карьеру украинский боксер провел 17 поединков. За это время "Фауст" одержал 16 побед и потерпел одно поражение.
Единственный проигрыш в активе Выхриста в бою против кубинца Леньеро Перо – 11 февраля 2023 года.
Последний раз украинец появлялся на ринге в октябре 2025 года. В том поединке Виктор одолел боснийского боксера Бояна Честича, команда которого отказалась от проведения боя.