Украинский "Фауст" узнал имя соперника: бой состоится через несколько дней

Виктор Выхрист в ближайшее время вернется на профессиональный ринг. Украинский боксер проведет титульный поединок.

За три дня до боя появилось имя соперника для Выхриста. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Fight News.

С кем и когда будет драться Выхрист?

Бой с участием украинского боксера состоится 17 января 2026 года, а соперником будет македонский боец Тодорче Цветков. На кону поединка будет стоять титул WBO International.

Напомним, что ранее Выхрист должен был драться в немецком Обергаузене 10 января 2026 года в андеркарде боя Агит Кабаел – Дамиан Кныба. Однако в последний момент поединок украинского "Фауста" сорвался.

Почему не состоялся бой Выхриста?

Украинский боксер в комментарии Sport.ua высказался о том, почему не состоялся его бой в Обергаузене.

"Я не знаю, почему у организаторов титульного боя случился этот сбой. Со своей стороны я все договоренности выполнил. Больше месяца тренировался, спарринговал и был готов к очередному для себя вызову. Конечно, обидно, ведь вся подготовка пошла насмарку. Все же, надо двигаться дальше", – сказал Выхрист.

Кто такой Виктор Выхрист?