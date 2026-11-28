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В то же время в жизни украинского боксера есть немало интересных подробностей, которые остаются малоизвестными широкой публике. Об этих фактах из жизни и карьеры Кличко-младшего расскажет 24 Канал.

В детстве мечтал совсем не о боксе

После восьмого класса Владимир хотел стать фельдшером и даже планировал поступать в медицинский техникум. Однако ему отказали, поскольку на выбранное отделение принимали только с 15 лет. Впоследствии он начал заниматься боксом, сначала планируя посвятить спорту лишь несколько лет.

Заменил брата на Олимпиаде и завоевал золото

На Олимпийских играх 1996 года в Атланте Украину должен был представлять Виталий Кличко. Однако из-за положительного допинг-теста он не смог выступить, поэтому его место занял младший брат Владимир. В результате 20-летний боксер завоевал золотую олимпийскую медаль.

Оставил след даже в космосе

В 2007 году в Андрушевской астрономической обсерватории в Житомирской области обнаружили астероид, которую впоследствии назвали в честь братьев Кличко – Klitschko. В 2010 году в их честь также выпустили почтовую марку Украины.

Выходил на ринг под хит Red Hot Chili Peppers

На протяжении многих лет музыкальным сопровождением выхода Владимира Кличко на боксерский ринг была композиция "Can't Stop" американской рок-группы Red Hot Chili Peppers.

Выход Владимира Кличко на ринг: смотрите видео

Владеет четырьмя языками

Владимир свободно владеет украинским, английским, немецким и русским языками. Это помогало ему не только в международной спортивной карьере, но и в общении с болельщиками и представителями мировых СМИ.

Братья отказались менять гражданство

В начале профессиональной карьеры в Германии братьям Кличко предлагали сменить гражданство и даже адаптировать имена по-немецки. Однако Владимир и Виталий остались верны своему украинскому происхождению.

Попал в Книгу рекордов Гиннеса вместе с братом

Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса как братьев-чемпионов, которые вдвоем провели наибольшее количество поединков за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Никогда не выходил на ринг против Виталия

Несмотря на то, что оба брата были чемпионами мира, они никогда не встречались друг с другом в профессиональном поединке. Виталий и Владимир дали маме обещание никогда не драться между собой.

Братья Кличко / Фото Getty Images

Имеет опыт работы в кино и театральных проектах

Вместе с братом Виталием и голливудским актером Сильвестром Сталлоне Владимир участвовал в продюсировании мюзикла "Рокки", созданного по мотивам известной истории о боксере Рокки Бальбоа.

Был женат еще до мировой славы

В 1996 году, в возрасте 20 лет, Владимир женился на киевской модели Александре Авизовой. Однако брак оказался недолгим и продлился чуть больше года.

Имеет не только спортивные, но и научные достижения

Владимир Кличко получил ученую степень доктора философии в области спортивной науки. Кроме того, он известен как предприниматель и общественный деятель. С 2017 года входит в Раду Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Почти 12 лет удерживал чемпионские титулы

Один из самых выдающихся рекордов Владимира – в общей сложности 4382 дня пребывания в статусе чемпиона мира в тяжелом весе. Это почти 12 лет, что стало одним из самых значительных достижений в истории бокса.