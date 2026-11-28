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Водночас у житті українського боксера є чимало цікавих подробиць, які залишаються маловідомими широкому загалу. Про ці факти з життя та кар'єри Кличка-молодшого, розповість 24 Канал.

У дитинстві мріяв зовсім не про бокс

Після восьмого класу Володимир хотів стати фельдшером і навіть планував вступати до медичного технікуму. Однак йому відмовили, оскільки на обране відділення приймали лише з 15 років. Згодом він почав займатися боксом, спочатку плануючи присвятити спорту лише кілька років.

Замінив брата на Олімпіаді та здобув золото

На Олімпійських іграх 1996 року в Атланті Україну мав представляти Віталій Кличко. Проте через позитивний допінг-тест він не зміг виступити, тож його місце посів молодший брат Володимир. У результаті 20-річний боксер виборов золоту олімпійську медаль.

Залишив слід навіть у космосі

У 2007 році в Андрушівській астрономічній обсерваторії на Житомирщині відкрили астероїд, який згодом назвали на честь братів Кличків – Klitschko. У 2010 році на їхню честь також випустили поштову марку України.

Виходив на ринг під хіт Red Hot Chili Peppers

Протягом багатьох років музичним супроводом виходу Володимира Кличка на боксерський ринг була композиція "Can't Stop" американського рок-гурту Red Hot Chili Peppers.

Вихід Володимира Кличка на ринг: дивіться відео

Володіє чотирма мовами

Володимир вільно володіє українською, англійською, німецькою та російською мовами. Це допомагало йому не лише в міжнародній спортивній кар'єрі, а й у спілкуванні з уболівальниками та представниками світових медіа.

Брати відмовилися змінювати громадянство

На початку професійної кар'єри в Німеччині братам Кличкам пропонували змінити громадянство та навіть адаптувати імена на німецький лад. Однак Володимир і Віталій залишилися вірними своєму українському походженню.

Потрапив до Книги рекордів Гіннеса разом із братом

Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість поєдинків за титул чемпіона світу у важкій вазі.

Ніколи не виходив на ринг проти Віталія

Попри те, що обидва брати були чемпіонами світу, вони ніколи не зустрічалися один з одним у професійному поєдинку. Віталій та Володимир дали мамі обіцянку ніколи не битися між собою.

Брати Кличко / Фото Getty Images

Має досвід роботи в кіно та театральних проєктах

Разом із братом Віталієм та голлівудським актором Сильвестром Сталлоне Володимир брав участь у продюсуванні мюзиклу "Роккі", створеного за мотивами відомої історії про боксера Роккі Бальбоа.

Був одружений ще до світової слави

У 1996 році, у віці 20 років, Володимир одружився з київською моделлю Олександрою Авізовою. Проте шлюб виявився недовгим і тривав трохи більше року.

Має не лише спортивні, а й наукові досягнення

Володимир Кличко здобув науковий ступінь доктора філософії у галузі спортивної науки. Крім того, він відомий як підприємець і громадський діяч. З 2017 року входить до Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Майже 12 років утримував чемпіонські титули

Один із найвизначніших рекордів Володимира – сумарно 4382 дні перебування в статусі чемпіона світу у важкій вазі. Це майже 12 років, що стало одним із найвагоміших досягнень в історії боксу.