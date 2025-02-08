Дьявол в деталях: Кличко интригующе оценил свой шанс вернуться в ринг

Бывший чемпион мира Владимир Кличко в очередной раз прокомментировал целую гору слухов о своем вероятном возвращении на ринг. Украинская легенда бокса

Кличко-младший подтвердил, что даже после окончания профессиональной карьеры продолжает поддерживать свою физическую форму. Владимир отметил, что слухи о его возможном возвращении в ринг ради рекорда Джорджа Формана появились еще после его ухода на заслуженную пенсию, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кличко – о возможном камбэке

Легенда бокса отметил, что было бы действительно круто, если бы ему удалось отобрать у Формана звание старейшего чемпиона мира в хевивейте. Владимир рассказал, почему фанаты бокса не увидели его противостояния со старшим братом Виталием.

Я должен сказать, что дьявол был во многих деталях. Раньше я или мой брат могли стать абсолютным чемпионом, мы могли драться друг с другом, но дьявол в деталях. Это было невозможно. Мы бы расстроили нашу маму,

– сказал Кличко-младший.

Почему не проведет бой с Усиком

Также Владимир не видит целесообразности и правильности в выходе в один ринг против Александра Усика. По мнению Кличко-младшего, такой поединок двух украинцев, когда в стране идет война, посылал бы неправильный месседж в общество

К слову. Промоутер Александр Красюк заявил, что его клиент Александр Усик никогда не выйдет на ринг против Владимира Кличко. Такой поединок украинских звезд может состояться только в мечтах болельщиков.

Поэтому, как я уже сказал, дьявол в деталях, поэтому мы сейчас рассматриваем много деталей, но нечего анонсировать. Пока что,

– добавил Владимир.

Напомним, что авторитетный журнал The Ring ранее анонсировал камбэк Владимира на ринг. Зато известный журналист Майк Коппинджер предложил Кличко-младшему присмотреться к бою между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. С последним, к слову, Владимир недавно встретился за пределами ринга и рассказал правду о войне в Украине.