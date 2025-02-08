Кличко-молодший підтвердив, що навіть після закінчення професійної кар'єри продовжує підтримувати свою фізичну форму. Володимир зазначив, що чутки про його можливе повернення у ринг заради рекорду Джорджа Формана з'явились ще після його відходу на заслужену пенсію, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Кличко – про можливий камбек

Легенда боксу відзначив, що було б справді круто, якби йому вдалось відібрати у Формана звання найстаршого чемпіона світу у хевівейті. Володимир розповів, чому фанати боксу не побачили його протистояння зі старшим братом Віталієм.

Я повинен сказати, що диявол був у багатьох деталях. Раніше я чи мій брат могли стати абсолютним чемпіоном, ми могли битися один з одним, але диявол в деталях. Це не було можливо. Ми б засмутили нашу маму,

– сказав Кличко-молодший.

Чому не проведе бій із Усиком

Також Володимир не бачить доцільності та правильності у виходу в один ринг проти Олександра Усика. На думку Кличка-молодшого, такий двобій двох українців, коли у країні триває війна, надсилав би неправильний меседж у суспільство

До слова. Промоутер Олександр Красюк заявив, що його клієнт Олександр Усик ніколи не вийде у ринг проти Володимира Кличка. Такий двобій українських зірок може відбутись лише у мріях уболівальників.

Тому, як я вже сказав, диявол у деталях, тож ми зараз розглядаємо багато деталей, але немає чого анонсувати. Поки що,

– додав Володимир.

Нагадаємо, що авторитетний журнал The Ring раніше анонсував камбек Володимира у ринг. Натомість відомий журналіст Майк Коппінджер запропонував Кличку-молодшому придивитись до бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Із останнім, до слова, Володимир нещодавно зустрівся за межами рингу та розповів правду про війну в Україні.