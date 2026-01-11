"Не смогу смотреть в зеркало", если это сделаю": Кличко отказался от смены гражданства
- Владимиру Кличко предлагали сменить гражданство, но он отказался, сохранив верность Украине.
- Кличко отметил, что не смог бы смотреть в зеркало, если бы отказался от украинского гражданства.
Топовым спортсменам частенько предлагают во время карьеры начать выступления под другим флагом. Исключением не стал Владимир Кличко.
Легенда бокса вспомнил, как ему предлагали отказаться от выступлений за Украину. Владимир Кличко рассказал, почему решил не соглашаться на смену гражданства, передает 24 Канал со ссылкой на KishkiNa.
Почему Кличко не сменил гражданство?
Кличко-младший не стал уточнять, какая страна предлагала ему сменить гражданство.
Да предложения сменить гражданство были. Но если я бы отказался от украинского гражданства, то как бы это восприняли украинцы? Я себе сказал: "Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю",
– заявил Владимир.
Интересно, что легендарный Эвандер Холифилд предположил, кто бы из боксеров мог одолеть обоих Кличко.
Что известно о возможном возвращении в ринг Кличко?
Владимир хочет вернуться в профи-ринг, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира побив рекорд Джорджа Формана. Последний в возрасте 45 лет стал чемпионом мира. Для этого украинцу нужно победить в титульном бою.
Недавно Кличко в своем инстаграме поделился видео со спарринга против 26-летнего Дмитрия Ловчинского.
За спиной Кличко-младшего 64 победы (53 – нокаутом) при 5-ти поражениях (данные BoxRec).
Тайсон Фьюри откровенно рассказывал, что после эры Кличко бокс в Германии умер.