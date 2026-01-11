Легенда боксу пригадав, як йому пропонували відмовитись від виступів за Україну. Володимир Кличко розповів, чому вирішив не погоджуватись на зміну громадянства, передає 24 Канал із посиланням на KishkiNa.

Чому Кличко не змінив громадянство?

Кличко-молодший не став уточнювати, яка країна пропонувала йому змінити громадянство.

Так пропозиції змінити громадянство були. Але якщо я б відмовився від українського громадянства, то як би це сприйняли українці? Я собі сказав: "Не зможу дивитися у дзеркало, якщо це зроблю",

– заявив Володимир.

